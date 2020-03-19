На Донеччині організують підвезення хворих на гемодіаліз

У Донецькій області керівники міст та районів у зв’язку з карантином організують підвезення хворих на гемодіаліз.

Про це на пресбрифінгу в ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Донецькій області є обласний центр гемодіалізу та міський Маріупольський центр гемодіалізу. У Маріупольському центрі обслуговуються мешканці Маріуполя, Мангуського і Волноваського районів. Обласний центр - з головним офісом у місті Краматорську, та є сателітні центри в місті Мирноград та смт Великоновосілка. Зараз лікарями центрів здійснюються заходи щодо оптимізації пацієнтів так, щоб можна було надати цю інформацію керівникам міст і районів для того, щоб вони могли організувати підвезення цих хворих в певний день на гемодіаліз», - сказав Педенко.

Він додав, що сьогодні такі доручення будуть надані обласною владою на селекторній нараді головам міст і районів.

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Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більш як 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальні: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок коронавірусу у Житомирській області.

Загалом, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Фото з відкритих джерел