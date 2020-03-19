Донеччина отримала 980 тисяч медичних масок з держрезерву

Донецька область отримала 980 тис. медичних масок з державного резерву, їх видають усім службам, працівники яких спілкуються з людьми.

Про це на пресбрифінгу заявив директор Департаменту охорони здоров'я Донецької військово-цивільної обладміністрації Володимир Колесник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Донецька область отримала 980 тисяч масок із держрезерву, і уже вчора, позавчора і сьогодні вони будуть видані у всі служби, працівники яких спілкуються з людьми», - сказав Колесник.

Він зазначив, що масками забезпечують передусім поліцію, прикордонну та соціальні служби, заклади охорони здоров’я. Водночас водії міського пасажирського транспорту – це зона відповідальності міської влади.

Директор департаменту також зазначив, що у разі інтенсивного використання масок їх вистачить на період від 7 до 10 діб.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного мешканця Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - в Чернівецькій області, по 2 - в Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській і Донецькій областях. Двоє людей померли.

Фото з відкритих джерел