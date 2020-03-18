У Франківську госпіталізували трьох людей з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню сьогодні госпіталізували трьох людей з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

«В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні зафіксовано 9 людей з підозрою на коронавірус. Ще трьох госпіталізували сьогодні», - зазначив Марцніків.

Він зауважив, що одна жінка учора в інфекційній лікарні померла.

Відтак, мер вважає правильним рішення щодо зупинки з 19 березня руху громадського транспорту, що значно зменшить загрозу розповсюдження коронавірусної інфекції в місті.

Марцінків також зазначив, що місто другий день поспіль отримує кілька тисяч захисних масок. Найперше їх роздають медикам, працівникам комунальних закладів та транспорту, які будуть обслуговувати спецрейси для довозу лікарів на роботу.

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Мер Івано-Франківська просить людей зберігати спокій, без потреби не виходити на вулицю і дотримуватись простих правил гігієни. Водночас, він звернувся до правоохоронців з проханням належно реагувати на тих, хто порушує карантинні заходи.

Фото: АА