Франківськ 19 березня повністю зупинить рух громадського транспорту
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
«Від завтрашнього дня в нашому місті не працюватиме громадський транспорт! В рамках введеного карантину дав доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста, і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи», - повідомив Марцінків.
За його інформацією, ці спецрейси забезпечуватимуть лише у засобах спецзахисту.
«….Треба запроваджувати радикальні заходи. Наша медицина не готова до епідемії! Якщо не вжити заходів, кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії», - вважає мер Івано-Франківська.
Він зауважив, що ще учора в Івано-Франківську третина магазинів, які б мали бути зачиненими, все ж працювали. Він сподівається, що зупинка громадського транспорту змусить роботодавців не виганяти людей на роботу.
«Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень, мають забезпечити доставку працівників на роботу. Окрім того, плануємо запустити кілька машин для оповіщення громадян і розвезення волонтерів. Комунальні служби продовжують вивезення сміття, прибирання доріг та тротуарів, поточний ремонт доріг, продовжується робота аварійних служб», - зазначив Марцінків.
Мер також додав, що фінансове управління Івано-Франківської міської ради розробить ряд заходів для економії коштів у міській казні.
Відомо, що в Івано-Франківську заборонили роботу торговельних та розважальних закладів на період карантину до 3 квітня. В місті дозволили працювати лише продуктовим магазинам, аптекам та АЗС.
Учора Івано-Франківськ отримав першу партію захисних масок. Їх роздали медикам та працівникам комунальної сфери.