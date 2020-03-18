Франківськ 19 березня повністю зупинить рух громадського транспорту

В Івано-Франківську 19 березня повністю зупиняють рух громадського транспорту. Для медпрацівників, комунальників та фахівців соціальних служб розробляють спеціальні маршрути.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Від завтрашнього дня в нашому місті не працюватиме громадський транспорт! В рамках введеного карантину дав доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста, і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи», - повідомив Марцінків.

За його інформацією, ці спецрейси забезпечуватимуть лише у засобах спецзахисту.

«….Треба запроваджувати радикальні заходи. Наша медицина не готова до епідемії! Якщо не вжити заходів, кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії», - вважає мер Івано-Франківська.

Він зауважив, що ще учора в Івано-Франківську третина магазинів, які б мали бути зачиненими, все ж працювали. Він сподівається, що зупинка громадського транспорту змусить роботодавців не виганяти людей на роботу.

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«Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень, мають забезпечити доставку працівників на роботу. Окрім того, плануємо запустити кілька машин для оповіщення громадян і розвезення волонтерів. Комунальні служби продовжують вивезення сміття, прибирання доріг та тротуарів, поточний ремонт доріг, продовжується робота аварійних служб», - зазначив Марцінків.

Мер також додав, що фінансове управління Івано-Франківської міської ради розробить ряд заходів для економії коштів у міській казні.

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Відомо, що в Івано-Франківську заборонили роботу торговельних та розважальних закладів на період карантину до 3 квітня. В місті дозволили працювати лише продуктовим магазинам, аптекам та АЗС.

Учора Івано-Франківськ отримав першу партію захисних масок. Їх роздали медикам та працівникам комунальної сфери.