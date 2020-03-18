У Луцьку від завтра зупинять увесь громадський транспорт

У Луцьку від завтра, 19 березня, припинить роботу весь громадський транспорт. Працівників критичної інфраструктури й медиків доправлятимуть до місць роботи.

Про це повідомив у Facebook депутат Верховної Ради, колишній голова Волинської облради Ігор Палиця.

"З завтрашнього дня в місті Луцьку повністю припиняється рух пасажирського транспорту, включно з маршрутними таксі та тролейбусами. Буде організована доставка до своїх робочих місць з домівок працівників критичної інфраструктури та медиків", - йдеться у повідомленні.

Що ж до підприємств, які продовжать працювати, то їхнім керівникам пропонують самостійно забезпечити транспортну логістику працівників і безпечні умови праці. Крім того, вони мають подбати про засоби особистого захисту, контролю за самопочуттям робітників і постійну дезінфекцію приміщень.

Також Палиця повідомив, що в місцях загального користування та житлових під’їздах буде розпочата щоденна дезінфекція.

Вирішується питання про створення call-центру для забезпечення усім необхідним людей похилого віку та неповносправних, які не зможуть самостійно дістатися до лікарні, продуктових магазинів та аптек.

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12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабінет міністрів постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

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На сьогодні в Україні офіційно підтверджені 14 випадків захворювання на Covid-19 , дві людини померли.​