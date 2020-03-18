На Прикарпатті померла жінка в лікарні, чи був у неї коронавірус – поки невідомо

На Прикарпатті 17 березня в обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка. Чи був у неї коронавірус поки невідомо, триває перевірка.

Про це на брифінгу поінформував в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора в обласній інфекційній лікарні померла хвора 56 років, жителька Івано-Франківська. Приносимо співчуття рідним і близьким. …Виставили діагноз – грип «А», ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з важким перебігом. Всі зразки на дослідження, чи був у хворої коронавірус, в роботі. Ця смерть наразі не підтверджена, що вона наступила від коронавірусу. Перевірка триває. Усі матеріали надіслані до Києва», - повідомив Федорів.

За його словами, жінка захворіла 13 березня. Тоді була підвищена температура і сухий кашель. 15 березня вона звернулась до сімейного лікаря, але від запропонованої госпіталізації відмовилась. 16 березня в неї почалась задуха і її доставили швидкою до інфекційної лікарні, де підключили до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень).

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Серед супутніх хвороб померлої лікарі називають ішемічну хворобу серця, кардіосклероз і гіпертонічну хворобу.

За останніми даними МОЗ, на території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

Фото: АА