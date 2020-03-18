Рятувальники перевезли через кордон ще понад 700 українців, які застрягли в Польщі

Волинські рятувальники продовжують надавати допомогу для повернення українців із Польщі.

Про це повідомили у ДСНС.

"Рятувальники Управління ДСНС у Волинській області долучаються до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» для повернення їх додому з українсько-польського кордону. 18 березня автобусом рятувальників транспортовані 741 громадянин. Після кожної поїздки здійснюється ретельна санітарна обробка транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС у Волинській області для надання допомоги громадянам.

Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту та захисних костюмах. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску триває.

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Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України. Тисячі українців не змогли виїхати з Польщі.

Міністр інфраструктури України Криклій запевнив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Фото: ДСНС