Назвали пункти пропуску, через які можна перетнути кордон

Державна прикордонна служба України оприлюднила перелік пунктів пропуску на кордоні з сусідніми державами, які можна перетнути з обох боків.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Зважаючи, що Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетину державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, діятимуть такі пункти пропуску:

На кордоні з Білоруссю у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»; у Київській області: «Вільча-Олександрівка»; у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»; у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»; у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».

На кордоні з Польщею у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»; у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».

На кордоні з Румунією у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»; у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».

На кордоні з Молдовою у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»; у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»; у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».

На кордоні з Росією у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»; у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»; у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»; у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України.