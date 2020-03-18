На Тернопільщині виявили заражений салат із Польщі

На Тернопільщині виявили заражений салат із Польщі

Укрінформ
Фітосанітари виявили на Тернопільщині заражений салат із Польщі.

Про це на своєму сайті повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

«У Тернопільській області державні фітосанітарні інспектори під час проведення фітосанітарного контролю об’єктів регулювання на митному посту «Тернопіль-Центральний» у салаті листовому вагою у 70 кг, який надійшов із Польщі (походження Італія), виявили карантинний, обмежено поширений на території України, шкідливий організм – західний квітковий трипс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заражену продукцію затримано, вживаються відповідні фітосанітарні заходи.

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До національної організації карантину та захисту рослин Польщі буде надіслано нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Західний квітковий трипс – багатоїдний шкідник, який пошкоджує понад 250 видів рослин з більш як 65 родин. Вражає, передусім, овочеві та польові культури.

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