На Тернопільщині виявили заражений салат із Польщі

Фітосанітари виявили на Тернопільщині заражений салат із Польщі.

Про це на своєму сайті повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

«У Тернопільській області державні фітосанітарні інспектори під час проведення фітосанітарного контролю об’єктів регулювання на митному посту «Тернопіль-Центральний» у салаті листовому вагою у 70 кг, який надійшов із Польщі (походження Італія), виявили карантинний, обмежено поширений на території України, шкідливий організм – західний квітковий трипс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заражену продукцію затримано, вживаються відповідні фітосанітарні заходи.

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До національної організації карантину та захисту рослин Польщі буде надіслано нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Західний квітковий трипс – багатоїдний шкідник, який пошкоджує понад 250 видів рослин з більш як 65 родин. Вражає, передусім, овочеві та польові культури.