Держспоживслужба повернула торік громадянам майже 13 мільйонів

Держпродспоживслужба у 2019 році здійснила 591 перевірку суб’єктів господарювання щодо застосування державних регульованих цін.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Впродовж 2019 року Держпродспоживслужбою здійснено 327 планових та 264 позапланових перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Під час проведення перевірок порушення встановлено в 423 випадках, що становить 71,6 відсотка від загальної кількості перевірок. Відповідно до прийнятих приписів та рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій фактично здійснені перерахунки та повернуті кошти споживачам на загальну суму понад 12,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що за результатами проведених перевірок прийнято 272 рішення про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 56,6 млн грн та 220 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну суму 53,2 тис. грн.

Крім того, складено 309 приписів щодо усунення порушень під час формування, встановлення, застосування державних регульованих цін/тарифів та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

При цьому, зазначили у Держпродспоживслужбі, внаслідок зменшення розмірів планованих та затверджених тарифів на житлово-комунальні та інші види послуг, а також приведення цін на фармацевтичному ринку до економічно обґрунтованого рівня, впродовж 2019 року попереджено обрахування споживачів у розрахунку на річні обсяги надання послуг на загальну суму 76,3 млн грн.

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До того ж, протягом звітного періоду попереджено необґрунтоване фінансування з бюджету на виплати пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги у сумі 6,8 млн грн, підкреслили в Держпродспоживслужбі.