В Україну доправили ще майже 4,5 тисячі осіб, які застрягли на кордоні з ЄС

Упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Так, упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: «Ягодин-авто» (Волинська обл.), «Рава-Руська» та «Краківець» (Львівська обл.), «Ужгород», «Тиса», «Вилок» (Закарпатська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з 00.00 16 березня забезпечено повернення додому майже 7,2 тисяч наших співвітчизників.

Як наголосили у ДПСУ, ця робота не припинятиметься. «Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому і у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні», - запевнили прикордонники.

Фото: ДПСУ