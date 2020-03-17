На в’їздах і виїздах із Радомишля мірятимуть температуру
Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу повідомити, що від завтра на основних в’їздах і виїздах з міста Радомишля будуть патрулювати поліцейські автомобілі разом із медпрацівниками, які проводитимуть температурний скринінг", - наголосив Бунечко.
За його словами, для вимірювання температури зупинятимуть усі мікроавтобуси та вибірково легкові автомобілі.
Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині 13 березня від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. У студента з Києва, який контактував із нею, теж виявили коронавірус.
У Радомишлі з 12 березня запровадили надзвичайну ситуацію, зупинили роботу ринків та рух міського громадського транспорту, а також скасували автобусне сполучення з Житомиром та Києвом.
Наразі в Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальних.
Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.