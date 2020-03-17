На в’їздах і виїздах із Радомишля мірятимуть температуру

На в’їздах і виїздах із міста Радомишль на Житомирщині, де зафіксували перший в Україні летальний випадок через коронавірус, з середи, 18 березня, працюватимуть блокпости, на яких водіям та пасажирам вимірюватимуть температуру.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що від завтра на основних в’їздах і виїздах з міста Радомишля будуть патрулювати поліцейські автомобілі разом із медпрацівниками, які проводитимуть температурний скринінг", - наголосив Бунечко.

За його словами, для вимірювання температури зупинятимуть усі мікроавтобуси та вибірково легкові автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині 13 березня від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. У студента з Києва, який контактував із нею, теж виявили коронавірус.

У Радомишлі з 12 березня запровадили надзвичайну ситуацію, зупинили роботу ринків та рух міського громадського транспорту, а також скасували автобусне сполучення з Житомиром та Києвом.

Наразі в Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальних.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.