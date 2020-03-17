Один із випадків COVID-19 у Києві пов'язаний із контактом у Радомишлі - МОЗ

Один із лабораторно підтверджених у Києві випадків зараження коронавірусом пов'язаний із контактом з мешканкою Радомишля, в якої діагностували COVID-19 після повернення з Польщі.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми зареєстрували, на жаль, і в місті Києві два випадки. Один із них пов'язаний з контактом із жінкою, яка свого часу захворіла у Радомишлі Житомирської області. Це випадок, який закінчився із летальними наслідками», - зазначив Ляшко.

За його словами, система охорони здоров'я готова до реагування, але якщо розгортатиметься сценарій, подібний до ситуації в Італії, це буде дуже велике навантаження. Тоді важко буде надавати допомогу іншим хворим.

"Наше завдання – розтягнути у часі та зменшити кількість заражених», - додав Ляшко.

Як повідомлялося, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один з них протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні померла 71-річна жінка, в якої після поїздки до Польщі діагностували коронавірус.