Війських на блокпостах Луганщини забезпечать засобами захисту

Луганська обласна адміністрація забезпечить військовослужбовців на кожному з восьми блокпостів засобами захисту та контролю температури громадян.

Про це очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми забезпечимо всіма захисними засобами всі наші лікарні. Уже почали видавати захисні маски. Зробили запит в МОЗ, щоб отримати додатково захисні костюми, додатково отримати апарати штучної вентиляції легенів. Закриваємо всю вуличну торгівлю. Уже переговорили з військовими: ми забезпечимо кожний з восьми блокпостів засобами захисту, контролю, скринінгу», - розповів Гайдай.

За його словами, до кінця тижня область має отримати експрес-тести для діагностування коронавірусу. Сьогодні ж лікарі вимушені відправляти матеріали аналізів на дослідження в Київ.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи немає якихось непрямих свідчень присутності коронавірусу в регіоні, Гайдай запевнив, що такого немає, зокрема не зафіксовано збільшення смертності, якщо порівнювати з попередніми періодами.

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Що стосується апаратів ШВЛ, як стаціонарних, так і мобільних, то область ними забезпечена на 60 відсотків. Заявка на решту вже складена й відправлена в Міністерство охорони здоров’я.

«По лікарнях вже зараз розповсюджується до пів мільйона масок; зроблено додаткові замовлення. Я вже взяв перелік ФОПів, які займаються виготовленням масок. Можливо, ми зробимо такий крок: сюди будуть відвантажувати матеріали, а тут наші виробники будуть маски виробляти – з тим, щоб вони виключно залишались у Луганській області. Таких уже є чотири ФОПи, вони виробляють від тисячі до трьох тисяч масок на добу», - додав Гайдай.

Фото: loga.gov.ua