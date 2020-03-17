На Вінниччині через карантин перенесли сесію облради

На Вінниччині через карантин перенесли сесію обласної ради до завершення обмежувальних заходів і обмежили доступ до адмінбудівлі облради і ОДА.

Про це повідомляє відділ аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради.

«...Проведення чергової 43 сесії обласної Ради 7 скликання переноситься до закінчення встановленого Кабінетом міністрів України карантину», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, до 3 квітня обмежується допуск до адміністративного будинку і службових приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації усіх осіб, крім депутатів облради, працівників обласної ради та обласної державної адміністрації.

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Засідання постійних комісій, депутатських груп, фракцій, нарад обласної ради транслюються в онлайн-режимі на офіційному сайті облради та проводяться без безпосереднього допуску до адміністративного будинку та службових приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації, запрошених на ці засідання. Допуск на засідання постійних комісій, депутатських груп, фракцій мають виключно депутати, працівники облради та обласної державної адміністрації і доповідачі з питань, внесених на розгляд цих засідань.

Журналістам та технічним працівникам під час онлайн-трансляцій цих засідань дозволили перебування тільки у пресцентрі ОДА.

Фото з відкритих джерел