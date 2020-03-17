У Житомирі закликали центральну владу підтримати бізнес на час карантину

Житомирська міська рада прийняла звернення до Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради про підтримку бізнесу на час дії карантину та обмежувальних заходів.

Це питання розглядалося на позачерговій сесії Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«На період дії обмежувальних заходів вважаємо за необхідне запровадити «податкові канікули», подовжити терміни для сплати податків та відтермінувати зобов'язання щодо подання податкових декларацій для платників податків», - йдеться у документі.

Крім того, міськрада пропонує запровадити мораторій на перевірки суб’єктів господарювання, передбачити тимчасові пільги для компаній, що стикнулися зі скороченням прибутку внаслідок прийнятих урядом заходів щодо боротьби з пандемією, а саме - частково компенсувати збитки, відшкодувати відсоткові платежі по кредитах.

Депутати також акцентують на необхідності скасувати ЄСВ і ПДФО для суб’єктів господарювання, які не скорочують персонал в умовах спаду ділової активності і простою виробництва.

За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, у найближчі кілька годин після сесії рішення буде доопрацьоване.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померло 7174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Уряд також вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

У Житомирі з 17 березня припиняють роботу всі заклади окрім тих, де продаються продукти, аптеки і АЗС.

Для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Профільним міністерствам доручено опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію меншу, ніж 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.