Житомирські депутати просять відтермінувати другий етап медреформи через коронавірус

Житомирська міська рада закликала Президента, Кабмін, парламент через коронавірус відтермінувати старт другого етапу медичної реформи, запланований на 1 квітня.

Звернення прийняли на позачерговій сесії Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Депутатський корпус Житомирської міської ради від імені територіальної громади міста звертається з проханням відтермінувати впровадження другого етапу медичної реформи в Україні», - йдеться у зверненні.

Крім того, депутати просять збільшити обсяг медичної субвенції для Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у першому кварталі на суму 13,6 млн грн та у разі відтермінування другого етапу медреформи продовжити фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції з 1 квітня.

Зазначається, що розмір доведеної медичної субвенції для Житомирської ОТГ на перший квартал становить 52,2 млн грн, який повністю спрямовано на оплату праці медпрацівників. Натомість дефіцит медсубвенції на виплату мінімального та гарантованого державою розміру зарплати у першому кварталі становить 13,6 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померло 7174.

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В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Уряд також вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.