У Херсоні через карантин переносять початок річкової навігації

У Херсоні через запроваджений до 3 квітня карантин, перенесуть старт річкової навігації, що мала розпочатися 1 квітня.

Про це на засіданні виконкому Херсонської міської ради 17 березня заявив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба поінформувати людей: ми обіцяли з 1 квітня почати навігацію, зрозуміло, що ми її не почнемо», - зазначив міський голова.

За його словами, навігація буде поновдена лише після закінчення карантину.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.