В Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту

В Івано-Франківську рух громадського транспорту скоротили на 40%, з четверга його повністю припиняють.

Про це у Facebook повідомив Івано-Франківській міський голова Руслан Марцінків.

«Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно Постанови Кабміну!», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що наразі вирішується питання в обмеженні міжміського та міжобласного транспортного сполучення.

«Це стосується і заборони масових скупчень людей, і заборони проведення розважальних та рекламних заходів..., а також серйозно віднестись до позмінної або ж дистанційної роботи працівників», - додав міський голова.

Нагадаємо, учора міська комісія з питань НС ухвалила рішення про закриття усіх закладів, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС. Водночас в Івано-Франківську призупинили роботу Центрів надання адміністративних послуг, відділів субсидій та соціального захисту. Усі ці послуги надаються в режимі он-лайн.