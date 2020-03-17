В Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту
Про це у Facebook повідомив Івано-Франківській міський голова Руслан Марцінків.
«Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно Постанови Кабміну!», - зазначив Марцінків.
Він зауважив, що наразі вирішується питання в обмеженні міжміського та міжобласного транспортного сполучення.
«Це стосується і заборони масових скупчень людей, і заборони проведення розважальних та рекламних заходів..., а також серйозно віднестись до позмінної або ж дистанційної роботи працівників», - додав міський голова.
Нагадаємо, учора міська комісія з питань НС ухвалила рішення про закриття усіх закладів, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС. Водночас в Івано-Франківську призупинили роботу Центрів надання адміністративних послуг, відділів субсидій та соціального захисту. Усі ці послуги надаються в режимі он-лайн.