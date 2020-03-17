У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський транспорт

Обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження нового коронавірусу, і контролюватиме всі транспортні обмеження поліція.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, інформує пресслужба МВС.

“Найголовніше — це зупинити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було прийняте важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію”, — зазначив Геращенко.

За його словами, контролювати виконання всіх транспортних обмежень буде поліція.

“У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати згідно з законом”, — сказав заступник міністра.

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Геращенко також висловив сподівання, що всі громадяни в державі будуть дослухатись та залишаться на самоізоляції.

“Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус”, - сказав заступник міністра внутрішніх справ.