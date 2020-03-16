Влада Львівщини радить всім службам перейти в онлайн

У Львівській обласній держадміністрації прийняли рекомендації проти поширення коронавірусу. Зокрема, рекомендують обмежити дозволені збори групами до 10 осіб, відвідання ЦНАПів, роботу ресторанів та ТРЦ тощо.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим. Серед інших рекомендацій: обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб, обмежити роботу закладів громадського харчування та торговельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів), пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Комісія також визначила перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу Covid-2019, госпітальних баз першої та другої лінії та резервні. Відтак, розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.

База для обсервації - КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій" (КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр").

Визначена госпітальна база І лінії - КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня".

Визначена госпітальна база ІІ лінії: КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи" КНП "8-ма міська клінічна лікарня м.Львова".

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи): КНП "Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня", КНП "Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради", КНП "Стрийська центральна міська лікарня", КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня", КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня", КНП "Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області", КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр".