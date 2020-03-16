У Сумах перевіряють одну підозру на коронавірус

В Сумській обласній інфекційній лікарні з підозрою на захворювання на коронавірусну інфекцію станом на 16 березня перебуває одна особа.

Про це під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила в.о. начальника міськвідділу охорони здоров’я Олена Чумаченко.

«В інфекційній обласній лікарні на лікуванні перебуває одна людина з підозрою на захворювання на коронавірусну інфекцію. На сьогодні триває обстеження, поки що результатів немає. По лікувальних закладах міста Суми хворих з підозрою на коронавірус немає», - зазначила Чумаченко.

За її словами, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в обласному центрі у порівнянні з попередньою семиденкою зменшилася на 16 відсотків.