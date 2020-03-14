У двох госпіталізованих на Житомирщині чоловіків коронавірус не виявили

У двох госпіталізованих чоловіків з підозрою на коронавірус із Житомирщини не виявили небезпечної хвороби.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Маємо позитивні новини. Після довготривалого аналізу у жителів Бердичівського і Андрушівського районів не виявлено уханський коронавірус Covid-19. У першого знайдено РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у другого – двостороння пневмонія», - йдеться у повідомленні.

За його словами, стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів. Наразі ускладнення у них не спостерігаються.

Як повідомляв Укрінформу, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні померла 71-річна, в якої діагностували коронавірус після повернення з Польщі.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

За останніми даними, у світі підтверджено 153 503 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 людини.