На Харківщині соцмережі “діагностували” коронавірус у хворого на грип
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі облдержадміністрації.
«За інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, сьогодні жителя м. Красноград доставили в обласну інфекційну лікарню, оскільки у нього були симптоми респіраторного захворювання, а також він контактував з особами, які приїхали з-за кордону. В лікарні зробили діагностику – підтверджено грип», - розповіли в ОДА.
UPD: у парня диагностирован обычный ГРИПП. . Моего соседа Каминского Сергея госпитализировали только что с подозрением на коронавирус. Он пару дней назад приехал из Чехии, с подработки, очень страшно, что делать неизвестно Г. Красноград #нампишут ждём подтверждение информации Продолжение в телеграм
За даними ОДА та обласного лабораторного центру МОЗ, на Харківщині не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні зареєстровано перший летальнй випадок від Covid-19. В лікарні померла 71-річна жінка з Житомирської області, яку госпіталізували 12 березня. Всього в Укураїні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.