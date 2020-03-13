На Харківщині соцмережі “діагностували” коронавірус у хворого на грип

Харківська ОДА спростувала поширену кількома групами в соціальних мережах інформацію про жителя м. Красноград, у якого підозрюють коронавірус.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі облдержадміністрації.

«За інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, сьогодні жителя м. Красноград доставили в обласну інфекційну лікарню, оскільки у нього були симптоми респіраторного захворювання, а також він контактував з особами, які приїхали з-за кордону. В лікарні зробили діагностику – підтверджено грип», - розповіли в ОДА.

За даними ОДА та обласного лабораторного центру МОЗ, на Харківщині не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні зареєстровано перший летальнй випадок від Covid-19. В лікарні померла 71-річна жінка з Житомирської області, яку госпіталізували 12 березня. Всього в Укураїні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.