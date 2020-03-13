Чернігівська ОДА пропонує РНБО обмежити в’їзд із країн з масовим зараженням коронавірусом

Чернігівська облдержадміністрація звернулася до Ради національної безпеки й оборони з пропозицією обмежити в’їзд в Україну громадян із держав, де зафіксовані випадки масового зараження коронавірусом.

Про це на брифінгу сказав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми звернулися до Ради національної безпеки й оборони з пропозицією обмежити в’їзд громадян із країн, у яких зафіксовані випадки масового зараження корнавірусом", - сказав очільник області.

За його словами, ще одне питання облдержадміністрація порушила перед Міністерством охорони здоров’я. Воно стосується виділення додаткових коштів для преміювання медиків, які будуть залучатися до надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

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Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

За межами КН випадки зараження були виявлені в 119 країнах, в тому числі в Україні: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилися 128 343 особи, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.