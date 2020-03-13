Жителя Бердичева після поїздки до Італії перевіряють на коронавірус

У Бердичеві на Житомирщині перевіряють підозру на коронавірус у чоловіка, який повернувся з відпочинку з Італії.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт для запобігання негативних наслідків повідомив лікарів про свій стан та власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення… Усі аналізи отримано, найближчим часом повідомимо про їх результати», - йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що чоловік кілька тижнів відпочивав в Італії.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Вночі стан пацієнтки погіршився, тому її підключали до апарату штучного дихання, однак зараз вона вже дихає самостійно з кисневою підтримкою.

Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Відсьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію, зупинили рух громадського транспорту та роботу ринку.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на зараз у світі коронавірусом заразилося понад 135 тисяч людей, загинуло 4981, одужало 69 642 особи.

Фото: AA