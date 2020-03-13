Другий буковинець із коронавірусом під наглядом лікарів, його дружина - на обсервації

Буковинець, у якого напередодні підтвердилася коронавірусна інфекція, перебуває під наглядом лікарів, його дружина — на обсервації.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук на брифінгу у п’ятницю, 13 березня, який транслювався у Facebook.

“Людину, яка має підтверджений випадок, госпіталізовано до обласної клінічної лікарні, він перебуває під професійним наглядом лікарів. Дружина перебуває на обсервації. Вона почувається добре, не має жодних симптомів - це запобіжний захід. Всі контактні особи встановлені”, - сказав Осачук.

За його словами, особливість другого випадку хвороби в тому, що тут немає історії подорожі: людина не була за кордоном і постійно перебувала в Чернівцях. Чоловік інфікований через контакт з членом родини, зокрема, його дружина повернулася з Італії, проте вона почувалася добре та не мала ознак гострих вірусних захворювань.

“З встановленням другого випадку ми маємо підстави вважати, що є носії хвороби, які почуваються добре. Тому просимо осіб, які повертаються з-за кордону і добре почуваються, протягом двох-трьох тижнів утримуватися від відвідування місць з великою концентрацією людей. Свідома, відповідальна позиція допоможе нам утримати ситуацію з поширенням вірусу”, - підкреслив голова ОДА.

Він наголосив, що з огляду на велику кількість буковинців, які були чи перебувають за кордоном, чи мають контакти з такими особами, в області підготовлено 400 місць для обсервації осіб, які не мають змоги залишатися в самоізоляції вдома.

В області прийнято ряд обмежувальних заходів для басейнів, лазень, розважальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Чернівецькій області підтверджено другий випадок коронавірусної інфекції – у буковинця, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

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За повідомленням МОЗ, недужому буковинцю 64 роки, наразі його стан стабільний. Дружина була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував.

Загалом, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.