Вінниччина отримала 50 тестів на коронавірус і фільтрувальні маски для медиків

Вінниччина отримала 50 тестів для виявлення коронавірусу та фільтрувальні маски для медпрацівників зони контакту.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Вінницька область отримала 50 тестів для виявлення коронавірусу та фільтрувальні маски (для медпрацівників зони контакту)», - йдеться у повдіомленні.

За словами голови обласної державної адміністрації Владислава Скальського, за оперативною інформацією, станом на сьогодні маски для особистого використання наявні в трьох мережах аптек.

Заклади охорони здоров'я продовжують закупівлі тестів для виявлення коронавірусу, а аптечні мережі – масок.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Фото: vin.gov.ua