Прикордонні лікарні Волині також надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом

На Волині перелік медичних закладів, які можуть надавати допомогу хворим з коронавірусом, доповнили прикордонними лікарнями. Загалом у ньому тепер дев'ять лікарняних установ.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

«У нас були два заклади – це Волинська обласна інфекційна лікарня і Перинатальний центр для вагітних, які були визначені як госпітальні бази. На сьогодні ми цей перелік розширили та додали усі прикордонні лікарні. Таким чином, на сьогодні у нас 9 закладів, які можуть надавати відповідну допомогу», - поінформував начальник управління охорони здоров‘я ОДА Ігор Ващенюк.

Він уточнив, що йдеться про медзаклади у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Любомлі, Ратному, Камені-Каширському, Любешові та Ковелі.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирщини та у двох чоловіків із Чернівців.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 людини.