У сумчанина, який повернувся з Італії, не виявили коронавірус

У госпіталізованого 10 березня жителя Сум, який повернувся з Італії, коронавірусної інфекції не виявлено.

Про це 12 березня під час засідання у Сумах міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ Михайло Мацюк.

«У літнього жителя Сум, який нещодавно повернувся з Італії, не виявили коронавірусну інфекцію нового типу. Дослідження проводили місцеві фахівці. Крім того, до кінця сьогоднішнього дня, 12 березня, прийдуть результати досліджень із Києва», - розповів Мацюк.

Як повідомляв Укрінформ, 73-річний сумчанин три місяці гостював у своєї доньки в місті Нембро, провінція Ломбардія, де наразі вирує коронавірус. По прильоту у нього зафіксували незначне підвищення температури. Відтак було прийнято рішення госпіталізувати його на два тижні до обласної інфекційної лікарні.

Фото: АА