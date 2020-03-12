У Львові школи й дитсадки попрацюють іще два дні

У Львові з 12 березня по 3 квітня навчальні заклади усіх типів та форм власності закрили на карантин, проте ще сьогодні та завтра школи і дитячі садочки міста продовжуватимуть працювати без організації освітнього процесу.

Про це повідомляє пресцентр міської ради.

“Четвер та п‘ятниця - перехідний період. Ми розуміємо, що не всі мають можливість одразу залишити дітей вдома, тому ці 2 дні школи та садочки будуть відкриті. Велике прохання до працедавців - поставитись з розумінням до батьків, які мають неповнолітніх дітей, за можливості забезпечити роботу на відстані”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Школи та університети проводитимуть навчання дистанційно.

Призупинено проведення масових заходів (більше 200 осіб) — в приміщенні чи на вулиці. Йдеться як про обмеження проведення масових заходів, наприклад, на відкритому просторі, так і в приміщенні — залах чи установах.

Наразі у звичному режимі працюватимуть: бібліотеки, міський молодіжний центр, музеї (рекомендовано не проводити масових групових екскурсій).

У театрах, в концертних залах та Органному залі можливе проведення подій лише до 200 осіб.

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11 березня у мерії Львова відбулось позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія ухвалила низку заходів, які буде впроваджено на території міста Львова задля убезпечення мешканців від поширення респіраторних захворювань, зокрема вірусу Covid-2019.