У Львові школи й дитсадки попрацюють іще два дні
Про це повідомляє пресцентр міської ради.
“Четвер та п‘ятниця - перехідний період. Ми розуміємо, що не всі мають можливість одразу залишити дітей вдома, тому ці 2 дні школи та садочки будуть відкриті. Велике прохання до працедавців - поставитись з розумінням до батьків, які мають неповнолітніх дітей, за можливості забезпечити роботу на відстані”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Школи та університети проводитимуть навчання дистанційно.
Призупинено проведення масових заходів (більше 200 осіб) — в приміщенні чи на вулиці. Йдеться як про обмеження проведення масових заходів, наприклад, на відкритому просторі, так і в приміщенні — залах чи установах.
Наразі у звичному режимі працюватимуть: бібліотеки, міський молодіжний центр, музеї (рекомендовано не проводити масових групових екскурсій).
У театрах, в концертних залах та Органному залі можливе проведення подій лише до 200 осіб.
11 березня у мерії Львова відбулось позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія ухвалила низку заходів, які буде впроваджено на території міста Львова задля убезпечення мешканців від поширення респіраторних захворювань, зокрема вірусу Covid-2019.