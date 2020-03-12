Сумські навчальні заклади відзавтра закриють на карантин, який триватиме 3 тижні.

Відповідне рішення було ухвалене 12 березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З метою недопущення захворюваності на коронавірусну інфекцію призупинити з 13 березня навчальний і виховний процес в усіх закладах освіти Сум, в тому числі в дитсадках та ВНЗ», - йдеться у рішенні.

Для пояснення щодо подальших дій батькам нададуть 2 перехідні дні.

У дошкільних навчальних закладах мають створити чергові групи і запровадити обов'язковий щоденний огляд дітей для виявлення ознак ГРВІ.

Навчальний процес у школах, коледжах і вишах планують організувати дистанційно за допомогою електронних технологій.

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У місті також заборонили проводити всі спортивні та культурно-масові заходи, незалежно від кількості учасників. Зокрема, відмінили проведення всеукраїнського конкурсу юних музикантів «Віртуози Сумщини» та театрального фестивалю «Чехов-фест».

Крім того, члени комісії проголосували за посилення заходів з дезінфекції транспорту та місць скупчення людей (магазинів, торговельних центрів, адмінустанов).

Місцем тимчасової обсервації для людей, які прибудуть з регіонів з високим рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію, визначили санаторій-профілакторій «Олдиш» ПАТ «Сумихімпром».