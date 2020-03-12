На Прикарпатті з обласного бюджету скерують понад 1 мільйон на протидію коронавірусу

На Прикарпатті з обласного бюджету скерують понад 1 млн грн на придбання необхідного медобладнання для недопущення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

«Область здійснює всі необхідні заходи задля недопущення поширення коронавірусної інфекції… Під час засідання тимчасової обласної протиепізодичної комісії зазначалося, що для придбання необхідного медичного обладнання для діагностування та виявлення небезпечного інфекційного захворювання, закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, захисного одягу для працівників медичної сфери з обласного бюджету спрямують понад один мільйон гривень», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, в опорних закладах охорони здоров’я Прикарпаття вже підготовлено 50 боксів загальною кількість 405 ліжкомісць для госпіталізації осіб із ознаками коронавірусної інфекції.

В області планують обмежити масові заходи за участю великої кількості людей.

«Спортивні дійства проводитимуться без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

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Як повідомлялося, в Івано-Франківську 14 березня відкриють першість України зі спортивної ходьби, в якій планують взяти участь представники 7 країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня до 3 квітня рішенням Кабміну в Україні закривають на карантин навчальні заклади. Заборонені масові зібрання, у яких запланована участь понад 200 людей, а спортивні змагання можуть проводитися тільки з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

В Україні підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірус - у Чернівцях.