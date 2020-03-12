На Житомирщині дві райлікарні готові перепрофілюватися в інфекційні

На Житомирщині у випадку поширення коронавірусу дві районні лікарні готові перепрофілюватися в інфекційні.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Наразі Черняхівське територіальне медичне об’єднання має законсервоване інфекційне відділення. Проте, якщо виникне потреба приймати пацієнтів із підозрою на коронавірус, воно буде повністю перепрофільоване на інфекційну лікарню на 250 ліжок. Так і Житомирська районна центральна лікарня у разі масового захворювання перепрофілюється», - йдеться у повідомленні.

Крім того, закладом для перебування тих, хто контактував із особами з підозрою на коронавірус, у період обсервації на 14 днів визначено обласний багатопрофільний спеціалізований фтизіопульмонологічний санаторій «Лісова казка».

Наразі приймати пацієнтів із підозрою на коронавірус в області можуть дві лікарні, які визначені госпітальними базами.

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Як повідомляв Укрінформ, у медзакладах Житомирщини є 240 місць для розміщення хворих із підозрою на коронавірус.

На вихідних у Житомирі в жінки, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, лікарі діагностували грип типу А (H1N1).

Учора Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження з 12 березня до 3 квітня карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано понад 121 тис. випадків зараження вірусом, 66 239 осіб одужали, 4373 людей померло.