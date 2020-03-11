У Луцьку ізолювали жінку з підозрою на коронавірус - ЗМІ

У Луцьку з підозрою на коронавірус ізолювали жінку, яка напередодні повернулася з Італії і сама звернулася до лікарів.

Про це з посиланням на медичного директора Волинської інфекційної лікарні повідомляє Суспільне ТБ.Волинь.

"З підозрою на коронавірус у Луцьку ізолювали жінку, яка напередодні повернулася з Італії, розповіла медична директорка Волинської інфекційної лікарні Любов Серба. З її слів, жінка звернулася до медзакладу сама", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що пацієнтку ізолювали в окремий бокс, а її аналізи направили до Києва і чекають результатів.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня, згідно з рішенням уряду, по всій Україні, в т.ч. у столиці, на три тижні запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень з протидії коронавірусу.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 564 випадки зараження вірусом, 66 239 осіб одужали, 4373 людини померло.

В Україні підтверджено 1 випадок коронавірусу - у Чернівцях.