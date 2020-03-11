У центрі Дніпра близько тисячі містян заспівали гімн України

На площі Героїв Майдану в Дніпрі близько тисячі жителів міста влаштували флешмоб до Дня Державного гімну.

Про це повідомляє міська рада Дніпра.

«Тут присутні духовий оркестр, солісти філармонії, дитячі творчі колективи, хори міських шкіл – тобто музична спільнота міста, яка є кістяком у виконанні гімну України сьогодні. Також тут присутні мешканці міста, яких ми запросили через соціальні мережі заспівати головну пісню держави. У такий спосіб ми разом славимо нашу державу та її символи», – зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Євген Хорошилов.

Тисячі дніпрян заспівали гімн України / Фото: dniprorada.gov.ua

Музичний символ держави виконали у кількох варіаціях: зіграли ковалі на ковадлах під бас-гітару та духовий оркестр, а також заспівали солісти філармонії та хори разом із присутніми на площі містянами.

Як зазначається, у такому форматі гімн у Дніпрі пролунав уперше.

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Статус Державного гімну України твір Павла Чубинського «Ще не вмерла України...», покладений на музику Михайла Вербицького, отримав 15 січня 1992 року.