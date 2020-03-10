У Львові масово заспівали Гімн України

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Цьогоріч виповнюється 155 років із дня першого публічного виконання Державного Гімну України. З цієї нагоди у Львові сьогодні, 10 березня, о 13.30 год на площі Ринок, перед міською Ратушею, відбулось урочисте виконання Гімну України", - йдеться у повідомленні.

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У центрі Львова заспівали Гімн України / Фото: https://city-adm.lviv.ua

Цей захід став для львів’ян уже традиційним і символічним, адже спільне виконання Гімну￼засвідчує, що ми єдині у своїй любові до рідної країни. У словах Гімну закладена незламна сила духу, яка долає усілякі перешкоди, підносить дух у боротьбі за свободу. Єдність львів’ян стає добрим прикладом соборності для всієї України, додали в міськраді.

Восени 1862 року етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло Вербицький. Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі — під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

Статус Державного Гімну Незалежної України вірш Чубинського, покладений на музику Вербицького, отримав 15 січня 1992 року.

Фото: Львівська міськрада