На Дніпропетровщині розпочався новий сезон будівництва траси Дніпро - Решетилівка

На Дніпропетровщині після зимового періоду розпочався новий сезон дорожнього будівництва траси Дніпро - Решетилівка.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

«Продовжуємо працювати над реалізацією державного інвестиційного проєкту - будівництво автомобільної дороги національного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Цьогоріч згідно з Постановою КМУ на будівництво траси, що сполучатиме Дніпропетровську, Полтавську та Київську області, виділено 2 мільярди гривень», - йдеться у повідомленні.

Наразі дорожні будівельники поклали верхній шар основи товщиною 10 см із гарячої крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші; влаштували монолітні фундаменти для опор зовнішнього електроосвітлення та провели укріплювальні роботи біля скотопрогону.

Розпочався новий сезон будівництва траси Дніпро - Решетилівка / Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Роботи з будівництва траси Н-31 відновлено у 2017 році. У 2018 році розпочато будівництво обходу населених пунктів Лобойківка та Петриківка. В 2019 році на реалізацію проєкту урядом спрямовано 1,2 мільярда грн. Будівельні роботи тривали одразу на семи ділянках автомобільної дороги.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, який 5 березня перебував з робочою поїздкою у Полтавській області, наголосив, що будівництво нової швидкісної траси Н-31, що проходить територією Полтавської та Дніпропетровської областей, має бути завершене до кінця цього року.

Загальна протяжність нової магістралі – 160 км, на території Дніпропетровської області – 57 км. Вже збудовано 19,4 км покриття загальною товщиною 65 см. На решту робіт у 2020 році вже виділили 2 млрд грн.

Решетилівська траса напряму з’єднає Дніпро з Києвом – в обхід населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Нині всі машини рухаються прямо через селища, розбиваючи місцеві дороги та втрачаючи час.