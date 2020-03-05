Поліція прийшла до автодору в Миколаєві - 24 обшуки

У Миколаєві поліцейські викрили групу осіб, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт та будівництво доріг. Проводяться 24 обшуки у службових кабінетах облавтодору, управління САД в області та інших.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області.

«У Миколаєві поліцейські викрили групу осіб, які заволоділи бюджетними коштами виділеними на ремонт та будівництво доріг області. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що група осіб, використовуючи підприємства, зареєстровані на підставних осіб, у змові зі службовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та Миколаївського облавтодору заволодівають бюджетними коштами», - йдеться у повідомленні.

5 березня слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління спеціальних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

На теперішній час проводяться 24 обшуки у службових кабінетах Миколаївського облавтодору, САД у Миколаївській області, за місцем проживання колишнього та нинішнього керівництва вказаних підприємств та у офісах приватних підприємств, які виконували підрядні роботи, а також за місцем мешкання службових осіб підприємств-підрядників. Слідством досліджується експлуатація та ремонт доріг на території Миколаївської області за 2019-2020 роки.

Після проведення необхідних досліджень спеціалістами та за результатами проведення експертиз буде встановлена сума збитків.