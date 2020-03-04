Розкрадання службового бензину: ДБР провело 13 обшуків в Нацполіції Вінниччини

На Вінниччині у середу ДБР провело 13 обшуків у посадовців головного управління Нацполіції області у справі про привласнення групою осіб паливно-мастильних матеріалів, вчиненого за попередньою змовою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ДБР провело 13 обшуків / Фото: dbr.gov.ua

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюють досудове розслідування за фактом привласнення паливно-мастильних матеріалів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3. ст. 191 Кримінального кодексу України). 4 березня 2020 року слідчі ДБР провели 13 обшуків за місцем роботи та проживання службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час обшуків вилучено 6 службових автомобілів, фінансово-господарську документацію, талони на пальне, чеки та дорожні листи.

За попередньою інформацією, окремі службові особи Головного управління Нацполіції у Вінницькій області продавали талони на пальне, яке призначалося для заправки службових автомобілів.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України. Оперативний супровід - Вінницьке управління ДВБ Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.