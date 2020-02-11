Держбюро розслідувань провело обшуки на двох митницях

Слідчі Територіального управління Держбюро розслідувань провели обшуки на постах Подільської та Поліської митниць за фактом зловживання владою і службовим становищем.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України із Європейського Союзу ввезено понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків - понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.

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Оперативний супровід - відділ викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області.

Фото: ДБР