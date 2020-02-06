Нефьодов розповів про три основні напрями боротьби з контрабандою

Державна митна служба сконцентрувалася на трьох ключових напрямках боротьби з контрабандою, які мають макроекономічний вплив, і перекривати їх можна лише одночасно.

Про це в інтерв'ю DT.UA сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Основні три напрями боротьби, на яких ми наразі концентруємося: контейнери в Одесі, фури в Західній Україні, пошта і авіакарго. Чому саме ці напрями? Тому що вони перетікають один між одним", - сказав голова служби.

Він вважає, що ці три напрями є макроекономічними, і перекрити їх можна лише разом.

"Люди дуже легко переорієнтовуються. Можна теоретично зупинити всю Одесу, а люди (ті самі) поїдуть у Чернівцях чи на Волині. Це ж стосується і пошти. Стискати можна лише разом, стискати щось одне з них — це фікція. Можна звітувати, що ми на 90% перекрили схему, але контрабандисти тільки аплодуватимуть і везтимуть іншим напрямком", - додав Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Державної митної служби Максима Нефьодова, обсяги контрабанди в Україні оцінюються в десятки мільярдів доларів, і якщо деякі схеми можна прикрити на 95%, то інші прикрити неможливо.

З початку 2020 року Державна митна служба України кожного робочого дня перераховує до бюджету майже 1 млрд грн.