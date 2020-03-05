Президент: Будівництво швидкісного шосе Н-31 треба закінчити цьогоріч

Будівництво нової швидкісної траси Н-31, що проходить територією Полтавської та Дніпропетровської областей має бути завершене до кінця цього року.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, який ознайомився з перебігом реконструкції швидкісного шосе Н-31 на ділянці Решетилівка-Дніпро на Полтавщині, повідомляє Укрінформ.

“Ми ж домовлялися, що в 2020 році цю історію з цією дорогою (Н-31) ми закінчимо. Повинні встигнути, цю дорогу треба закінчити. Це ж амбітний план? От і все”, - сказав Президент.

За інформацією, яку надали очільники Полтавської області, траса Н-31 має довжину приблизно 160 км і проходить територіями двох областей - Полтавщини та Дніпропетровщини. Це найбільший проєкт державного будівництва доріг за всю історію незалежної України. Це повністю нова дорога, потреба на її фінансування на цей рік складає 10,6 млрд гривень.

Як додав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, загалом на ремонт і реконструкцію доріг місцевого значення на Полтавщині держава цьогоріч виділила 1,3 млрд гривень.

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“На дороги на Полтавщині цьогоріч виділена безпрецедентна сума коштів - 1 млрд 300 мільйонів гривень, що дозволить нам зробити більше 95 кілометрів капітального і поточних ремонтів. Для порівняння, торік держава виділила на дороги області 800 млн”, - сказав Синєгубов.

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент Зеленський також ознайомиться з ходом реалізації в області програми “Велике будівництво”, що передбачає спорудження великої кількості інфраструктурних об’єктів: дитсадків, стадіонів, приймальних відділень опорних лікарень, сільських лікарень, а також ЦНАПу та філармонії в Полтаві, підземного паркінгу для швидких допомог тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський з 5 по 6 березня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.