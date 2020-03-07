«Коронавірус» по-харківськи

Хто організував у місті «народну перевірку», навіщо зробили тест здоровому неповнолітньому і до чого тут ринок

Цього тижня у Харкові, де вже двічі довелося спростовувати фейки про інфікованих коронавірусом студентів з Китаю, відбулася доволі неоднозначна «народна перевірка» готовності лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова до прийняття пацієнта з тривожними симптомами. Ця «інспекція» для найактивнішого учасника – до того ж неповнолітнього - закінчилася в обласній інфекційній лікарні, де хлопець провів добу.

Тепер сторони, так би мовити, конфлікту звинувачують один одного: чиновники – в недоречній провокації на фоні і без того напруженої ситуації та паніки в країні, хлопчина – в незаконних діях і примусовому закритті в лікарняному боксі. Найцікавіше, що не обійшлося тут без згадки про відомий ринок «Барабашово», що працює в умовах протистояння між адміністрацією торгівельного майданчика та міською радою. Серед чисельної групи підтримки «хворого» опинився прессекретар ринку.

ПАЦІЄНТ: ХОТІВ ПРОЙТИ ТЕСТУВАННЯ НА ВІРУС

Четвертого березня 17-річний Артур Газієв із чималою групою підтримки прийшов до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова, як він сам заявив ЗМІ, – щоб провести соціальний флешмоб, який покаже, чи готовий медзаклад зустріти коронавірусну небезпеку. Підштовхнула неповнолітнього до дій інформація про реєстрацію першого випадку коронавірусної інфекції – у Чернівцях.

Артур Газієв

Кореспондентові Укрінформу Артур пояснив: обрав саме цю лікарню для перевірки, бо вважає її «найголовнішою з надання першої медичної допомоги» й такою, «куди в першу чергу доправлять людину з підозрою на коронавірус».

«Чув багато заяв обласної та міської влади про готовність регіону, що робиться все потрібне. На мою думку, саме до цього закладу відправили б людину з коронавірусом (що це зовсім не так, хлопець дізнався вже після ночівлі в обласній дитячій інфекційній лікарні, – авт.). Запросив три телеканали, розповівши про запланований флешмоб. Також зі мною були десь 15, може, до 18 людей, школярі, студенти, які відгукнулися на мій заклик у мережі перевірити лікарню», – розповів Артур.

Обласна дитяча інфекційна лікарня

«Народна інспекція» почалася з аптечних пунктів – їх у будівлі закладу працює аж 5. У жодному не було в наявності медичних масок.

«А в аптеці через дорогу одна маска коштує 70 гривень», – обурюється Газієв.

Потім хлопець попрямував у приймальне відділення, поскаржився терапевту на слабкість, нежить.

«І я спитав, які у вас є засоби й можливості перевірити мене на наявність чи відсутність коронавірусу. Бо я хочу пройти тестування. Сказали, що має бути кашель, запаморочення та висока температура. Погодився на вимірювання температури. Пів години шукали термометр. Потім лікар зізналася, що їх на все відділення дві штуки! Мені його дали, не збивши, показав – 37,7. Після другого замірювання – 37,5», – говорить Газієв.

А вже скоро в закладі з’явилася заступниця міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан – у захисному костюмі та з твердим наміром доправити «хворого» до відповідної установи. Чиновниця викликала патрульну поліцію. Й екіпаж, якому на місці дали маски, погодився: у зв’язку з ситуацією в країні та самозверненням за медичною допомогою.

Світлана Горбунова-Рубан

І хоча сама Горбунова-Рубан, спілкуючись із Газієвим, назвала його дії «провокацією», майже о 9-ій годині вечора хлопець, фактично без ніяких симптомів коронавірусу, опинився у дитячій «інфекційці».

Там він провів добу, здавши стандартний набір аналізів при потраплянні до такого закладу.

«Батьки знали про мій флешмоб, вони не були проти, підтримували. Але вони, звичайно, незадоволені тим, чим це закінчилося», – говорить Артур.

ЧИНОВНИКИ: ДІЯЛИ ЗА РЕГЛАМЕНТАМИ МОЗ

У мерії Харкова всі описані події вважають спекуляцією на гострій темі, а свою реакцію називають закономірною.

Юрій Сороколат

«Ми зобов'язані все зробити так, як нам прописано в регламентуючих документах Міністерства охорони здоров'я, якщо така ситуація буде, що прийшла людина і з провокаційною метою оголосила, що вона захворіла вірусною інфекцією або коронавірусом, ми в будь-якому випадку зобов'язані її ізолювати на 2 тижні, в інфекційну лікарню в певні бокси. Так за правилами належить. Це не тому, що нам так хочеться, ми повинні повністю виконати всі вказівки Міністерства охорони здоров'я», – говорить директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

А наступного дня після «народної перевірки» у міській клінічній лікарні №13 влаштували навчання – саме на предмет готовності персоналу й установ до лікування хворих у разі виявлення коронавірусу. Згідно з легендою, по допомогу до лікарні з підозрою на коронавірус звернулася жінка, яка повернулася з закордонної подорожі. У пацієнтки висока температура і всі ознаки інфекції. Як і належить за інструкцією, лікар прийняв її в спеціальному кабінеті з окремим входом. Далі за викликом лікаря по хвору приїхала спеціальна бригада швидкої допомоги, пацієнтку відправили в інфекційну лікарню – для подальшого обстеження й лікування. Після цього в приміщенні, де вівся прийом «хворої», провели дезінфекцію. Лікар і медсестра дезінфікували також забруднений одяг.

Спеціальна бригада швидкої допомоги

У Департаменті охорони здоров'я зазначили, що подібні навчання проводитимуться у лікувальних установах і в подальшому, оскільки саме від злагоджених дій оперативного реагування всіх служб залежить результат запобігання поширенню коронавірусу в місті.

Того ж дня в метрополітені показали й розказали, як дезінфікують поїзди.

ЗРОБИЛИ ТЕСТ, ЩОБ УПЕВНИТИСЯ

Рішення міських чиновників щодо госпіталізації Газієва цілком підтримують у Харківській облдержадміністрації. У разі спроби відмахнутися від такого «хворого», медиків би звинуватили в бездіяльності й нехтуванні безпекою громадян.

Михайло Черняк

«Послухайте, я цілком розумію, що це була провокація, але як лікарі мали діяти, коли звучать такі заяви, коли є самозвернення людини до закладу? Була викликана спеціалізована бригада. В інфекційній лікарні хлопцю зробили тест на коронавірус (тест-системи для закладу нещодавно придбали за кошти обласного бюджету, їх має вистачити на 100 досліджень, – авт.), ми впевнилися, що вірусу немає, чого хлопець і сам хотів», – говорить заступник голови ОДА Михайло Черняк.

Керівник обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, коментуючи випадок з Газієвим, зазначає, що на лінію «103» стали частіше дзвонити люди з незначними симптомами. Причина тривожності – саме коронавірус.

Віктор Забашта

«Раніше з температурою 37 із хвостиком люди дуже рідко зверталися, зараз таких дзвінків значно більше – пришліть бригаду, нехай мене оглянуть, нехай на місці проконсультують. І диспетчери пояснюють – треба звертатися до свого сімейного лікаря», – говорить Забашта.

Кілька днів при «швидкій» діє гаряча лінія для мешканців регіону щодо коронавірусу (057) 712-45-00), та на неї, станом на 6 березня, звернулося лише четверо громадян.

«Основне запитання – чи зафіксовано в нас в області коронавірус», – повідомляє Віктор Забашта.

Щодо Газієва, керівник Центру екстреної медичної допомоги полегшено і з посмішкою говорить: на щастя, такий випадок був один.

«Перевірили й перевірили – всі задоволені, майже всі (сміється). Я розумію навіть і журналістів, бо це гостра тема, і їм було цікаво. Насправді, тренувати нашу і всі відповідні служби потрібно, але, може, й заважати не треба. Ми готові. Було визначено спершу 3 бригади, забезпечені засобами захисту й усім необхідним, наразі їх уже 16, ми охопили весь регіон і можемо швидко доставити в разі виявлення пацієнта з підозрою з усіх районів області в інфекційну лікарню», – запевняє Забашта.

ДО ЧОГО Ж ТУТ «БАРАБАШОВО»?

Історію з Артуром Газієвим можна було називати й соціальним флешмобом чи експериментом, і максималістською витівкою молоді, і принциповим перегином з боку чиновників водночас, коли б не згадка про відомий ринок «Барабашово». Той, де 27 лютого через майбутнє знесення торгових павільйонів і будівництво магістралі відбулося силове протистояння й постраждали кілька людей. Після того 56-ти особам оголосили підозру за статтею «організація масових заворушень».

Річ у тім, що в групі підтримки неповнолітнього «пацієнта» був прессекретар ринку Сергій Зайцев. Про це одним із перших написав у своєму Telegram-каналі мер Харкова Геннадій Кернес, висловлюючи й загальне обурення ситуацією. Очільник міста зазначив, що відправка «на карантин» відбулася у відповідності до протоколів МОЗ і пообіцяв «вилікувати» усіх, хто ще влаштовуватиме подібні перевірки.

Геннадій Кернес

«…якщо уважно придивитись до осіб, що його (Газієва) супроводжували, то можна побачити серед них такого собі Сергія Зайцева, прессекретаря... правильно, ринку «Барабашово». Тобто керівництво і господарі ринку не гребують навіть тим, щоб запустити чутки про коронавірус в Харкові, хайпанути на спровокованій ними паніці з однією метою – дошкулити міській владі. Але “хворіти” під ретельним наглядом ринку не вдалося вчора, не вийде і надалі. Якщо надумаєте повторити – і наступні ваші “хворі” будуть відправлені на карантин. Усіх вилікуємо, і, насамперед, – від коронавірусу головного мозку…», - написав Кернес.

Сам Зайцев відповів на ці закиди у Facebook: «Можна погодитись, що акція молоді з перевірки готовності медзакладів до можливих спалахів коронавірусу була сміливою і, не виключаю, дещо епатажною. Але ж справа не у формі. Не впорались — ось оцінка харківським чиновникам, ось результат молодіжного флешмобу».

Сергій Зайцев

У коментарі Укрінформу прессекретар ринку «Барабашово» пояснив: давно знає Газієва, як активного громадянина й члена певної молодіжної організації. Зазначає, що «Барабашово» активно спілкується і взаємодіє з різними громадськими організаціями, які, зокрема, допомагають і краще зрозуміти різні категорії споживачів.

«Молодь зробила непогану річ – здійснила громадський контроль. Артур звернувся до мене – чи знаю я юристів, які могли б супроводжувати його. З цим допоміг. Оскільки «Барабашово» неодноразово згадувалося чиновниками (зокрема, на останній сесії міськради Кернес у контексті теми коронавірусу назвав ринок «Шанхаєм», в якому працюють і торговці китайської національності, що «мотаються туди-сюди, і їх ніхто не перевіряє», – авт.), мені було цікаво, що відбуватиметься в лікарні. Але не потрібно шукати там, де немає. Не скрізь, де я є, відбуваються якісь речі. І не скрізь, де мене нема, нічого не відбувається. За такою ж самою логікою можна поставити питання міським чиновникам – як вони опинилися 27 лютого біля центральної арки торгівельного центру «Барабашово»? Логіка така – відбувається подія, яка їм цікава», – говорить Зайцев.

Прессекретар упевнений: перевірка показала неготовність лікарень і відсутність елементарних речей – масок і термометрів.

«Ну, це взагалі маячня, немає що й коментувати», – говорить директор департаменту в справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Юрій Сидоренко

Тим часом Газієв консультується з юристами й заявляє, що готується заява до правоохоронних органів.

«По-перше, мене утримувала за закритими дверима в приміщенні лікарні невідкладної допомоги, не випускала заступниця мера, особисто, навіть, коли я до вбиральні захотів вийти, вона мене супроводжувала до дверей. По-друге, мене проти волі помістили в інфекційну лікарню. Хочу, щоб дії чиновників перевірили на законність. Юристи вже знайшли порушення, які зафіксовані на відеозаписах», – запевняє Артур.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Харкові приймати пацієнтів із коронавірусом чи будь-якою іншою небезпечною хворобою, насамперед, буде обласна інфекційна лікарня, де обладнані бокси, кожний із яких має окремий вихід. За потреби буде вивільнено й усі ліжка закладу (їх близько 200).

Для лікарні за кошти обласного бюджету закупили діагностичні системи для визначення COVID-2019 – їх вистачить для 100 досліджень.

Загалом на превентивні заходи в регіоні витратили вже 600 млн грн..

Місто Харків також визначилося із закладами, в яких зможуть приймати пацієнтів з коронавірусом. У разі потреби будуть задіяні терапевтичні та педіатричні відділення лікарень №31, №28, №18, пологовий будинок №2 ім.Гельферіха та ще 4 лікарні резерву. На заходи щодо попередження коронавірусу, роботу медичних установ в умовах можливого поширення інфекції з бюджету Харкова планують виділити близько 20,4 млн грн.

Юлія Байрачна, Харків

Фото надані Артуром Газієвим та з відкритих джерел