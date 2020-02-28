У Харкові 56 учасникам сутичок на "Барабашово" повідомили про підозру

У Харкові повідомлено про підозру 56 учасникам протистояння на ТЦ "Барабашово" в організації масових заворушень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

"Під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру 56 особам-учасникам конфлікту на ТЦ "Барабашово" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, 27 лютого на території ТЦ "Барабашово" відбулись масові заворушення за участю представників ТЦ "Барабашово" та осіб, які намагалися вжити заходів щодо демонтажу в’їзної арки до торгівельного центру. Учасники сутички застосували зброю, піротехніку, сльозогінний газ та підпалили в’їзну арку.

Того ж дня за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано 55 осіб, що брали активну участь у масових заворушеннях. У затриманих вилучено 7 травматичних пістолетів Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 РМ та набої до них, гумові кийки, понад 50 сльозогінних та газових балончиків, піротехніку та автомобіль. Усім вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні масових заворушень. А до Київського райсуду Харкова внесено клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Сьогодні ще одному учаснику масових заворушень повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України. Найближчим часом Київським райсудом Харкова буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також встановлено інших осіб, які брали участь у сутичці. Наразі з’ясовується їхнє місцезнаходження для проведення з ними відповідних слідчих та процесуальних дій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого біля ринку "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб, у тому числі, підприємців ринку та комунальників. Чотири людини потерпіли, вони отримали опіки.