У Харкові затримали 55 осіб, причетних до сутичок на "Барабашово"

Харківська поліція затримала осіб, причетних до протиправних дій на ринку "Барабашово".

Про це йдеться на сайті МВС.

"У рамках відкритого кримінального провадження до Київського відділу поліції доставлено 55 громадян віком від 19 до 55 років. Усі вони наразі затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого близько 11:30 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Амурській біля ринку "Барабашово" зібралося понад 100 людей та відбуваються сутички.

Для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на місце події були направлені наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

За вказаною адресою поліцейські виявили близько 100 осіб. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та зброю.

Сутички сталися між підприємцями ринку - активістами руху "Стоп-дорога!" та невідомими молодими людьми, котрі хотіли допомогти комунальникам знести вхідну арку на ТЦ "Барабашово".

Фото: mvs.gov.ua