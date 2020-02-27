Сутички на ТЦ "Барабашово": двоє чоловіків з опіками — у лікарні

Двоє чоловіків, які постраждали сьогодні під час сутичок підприємців із невідомими на ТЦ "Барабашово", перебувають в опіковому відділенні міської лікарні.

Про це журналістам розповів заступник головного лікаря міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, двоє чоловіків 38 і 32 років - перебувають в опіковому відділенні з термічними опіками відкритих частин тіла другого ступеня.

"Життю пацієнтів нічого не загрожує, і вже завтра вони зможуть покинути лікарню", - підкреслив Соцький.

Також він додав, що ще "двоє людей - 48-річна жінка та 22-річний чоловік - отримали меддопомогу амбулаторно і залишили лікарню".

Як повідомив Укрінформу керівник прес-служби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, 27 лютого на територію ринку прибули невідомі у камуфляжі, нібито, з метою демонтажу об'єктів, включаючи арку на в'їзді, де є напис "ТЦ "Барабашово". Підприємці, які працюють на ринку, чинили спротив. Між сторонами розпочалася бійка. Арку намагалися підпалити. Нападники також застосували світлошумові гранати, піротехніку, сльозогінний газ. Один з невідомих стріляв в повітря та погрожував пістолетом учасникам конфлікту.

В результаті вибухів кілька підприємців отримали опіки очей, рук та ніг. З місця події швидка доставила чотирьох чоловіків до міської лікарні швидкої допомоги.

На місце викликали наряди поліцейських-спецпризначенців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "масові заворушення".

Харківський міський голова Геннадій Кернес на прес-конференції підкреслив, що нова дорога через територію ТЦ Барабашово" буде побудована, попри спротив.

Дорога, як відомо з мапи мікрорайону, має пройти через територію ТЦ "Барабашово", для чого треба демонтувати понад 2 тисяч торгових павільйонів. Підприємці заснували громадянський штаб спротиву "STOP-дорога!" та чергують цілодобово, щоб не допустити демонтажу.

Фото: Depo.Харків