Франція дасть понад €30 мільйонів для налагодження водопостачання Луганщини

Близько 33 мільйонів євро буде виділено урядом Франції для розв'язання проблем з водозабезпеченням в Луганській області.

Про це заявив сьогодні голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні, координатором з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Вже на наступному тижні ми вирушаємо у Францію для підписання відповідних угод. Гроші будуть спрямовані на модернізацію системи водопостачання області. Через застарілу інфраструктуру водопостачання населені пункти Луганщини зазнають до 30% втрат. Кошти, які мають надати французи, допоможуть виправити ситуацію", - заявив Гайдай.

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Стосовно проблем, які потребують вирішення, він звернув увагу на підтоплення шахт у Золотому, куди води потрапляють з тимчасово окупованої території. За словами голови ОДА, якщо припиниться відкачування, то відбудеться затоплення шахт з обох сторін, і майже шість тисяч осіб втратять роботу.

Він також акцентував на тому, що витрати на відкачування протилежною стороною не компенсуються.

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Оснат Лубрані подякувала обласній владі за співпрацю та пообіцяла підтримувати дії уряду та облдержадміністрації за цим напрямком. "При стабілізації ситуації ми готові до більш активної фази реалізації спільних проєктів", - наголосила Лубрані.

Наразі вона вирушила на лінію розмежування – до Новотошківського та Оріхового, де надасть оцінку результатам діяльності міжнародних організацій, які там працюють.