Луганські енергетики просять Зеленського розібратися з боргами Попаснянського водоканалу

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» звернулося до Президента України з проханням втрутится в ситуацію з боргами Попаснянського водоканалу.

Текст звернення оприлюднений на сторінці ТОВ ЛЕО в Facebook.

«Вимушені в черговий раз звернутися до Президента України з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася із заборгованістю Попаснянського водоканалу, оскільки відповідні міністерства та відомства не приділяють увагу цьому важливому питанню. Товариство вимушене 11 березня 2020 року здійснити обмеження електропостачання всім об'єктам водоканалу», - йдеться в тексті документу.

Енергетики попереджають, що внаслідок обмеження без водопостачання залишаться понад 48 тисяч абонентів, понад 20 закладів та установ з масовим перебуванням людей, у тому числі 7 шкіл, 6 дитячих садочків, 3 лікарні, які знаходяться на підконтрольних українській владі територіях.

Енергетики висловлюють сподівання, що гарант Конституції України, державного суверенітету й територіальної цілісності, допоможете розв'язувати наболілу проблему області.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого 2020 року ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" повідомляло про знеструмлення Попаснянського водоканалу через борг, який складає понад 186 млн гривень.

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Ситуація із Попаснянським водоканалом характерна тим, що саме через нього відбувається водозабезпечення частини окупованої території Луганської області, і саме затримки з розрахунками з боку окупаційної влади спричинили фінансові проблеми підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» є монополістом з постачання електроенергії на території Луганської області.