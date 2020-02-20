Енергетики знову погрожують знеструмити найбільший на Луганщині водоканал

Енергетики знову погрожують знеструмити найбільший на Луганщині водоканал

Укрінформ
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» вчергове попереджає про відключення від енергопостачання Попаснянського водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба підприємства на своїй сторінці в Facebook.

«21 лютого 2020 року відбудеться знеструмлення Попаснянського водоканалу. Борг складає більше 186 млн гривень. Зробіть запаси води!», - йдеться в тексті попередження пресслужби ТОВ ЛЕО.

Перед цим ТОВ ЛЕО анонсувало знеструмлення об’єктів Лисичанського та Попаснянського водоканалів на 4 і 14 лютого, але втручання обласної влади завадило цьому. Цього разу на адресу Лисичанського підприємства ніяких попереджень не надсилалось.

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Ситуація із Попаснянським водоканалом характерна тим, що саме через нього відбувається водозабезпечення частини окупованої території Луганської області, і саме затримки з розрахунками з боку окупаційної влади спричинили фінансові проблеми підприємства.

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