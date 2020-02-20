Енергетики знову погрожують знеструмити найбільший на Луганщині водоканал

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» вчергове попереджає про відключення від енергопостачання Попаснянського водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба підприємства на своїй сторінці в Facebook.

«21 лютого 2020 року відбудеться знеструмлення Попаснянського водоканалу. Борг складає більше 186 млн гривень. Зробіть запаси води!», - йдеться в тексті попередження пресслужби ТОВ ЛЕО.

Перед цим ТОВ ЛЕО анонсувало знеструмлення об’єктів Лисичанського та Попаснянського водоканалів на 4 і 14 лютого, але втручання обласної влади завадило цьому. Цього разу на адресу Лисичанського підприємства ніяких попереджень не надсилалось.

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Ситуація із Попаснянським водоканалом характерна тим, що саме через нього відбувається водозабезпечення частини окупованої території Луганської області, і саме затримки з розрахунками з боку окупаційної влади спричинили фінансові проблеми підприємства.